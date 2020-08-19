Son dakika haberi | Adana'da tır otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Müslüm Ş'nin kullandığı 63 L 0095 plakalı tır, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi civarında, Ayşenur Altınışık yönetimindeki 01 UY 481 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Münire Altınışık hayatını kaybetti, sürücü ve Sultan Altınışık ağır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Sultan Altınışık, buradaki müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ayşenur Altınışık'ın Ceyhan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Tırın sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: AA