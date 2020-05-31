Son dakika haberi! Adana'da ticaret odası üyesi 516 firma Nefes Kredisi kullandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Adana'da ticaret odası üyesi 516 firma Nefes Kredisi kullandı

Son dakika güncel haberi... Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, oda üyesi 516 firmanın Nefes Kredisi kullandığını bildirdi.

Son dakika haberi! Adana'da ticaret odası üyesi 516 firma Nefes Kredisi kullandı
31.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:05

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, oda üyesi 516 firmanın Nefes Kredisi kullandığını bildirdi.

Menevşe, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşmeyle beraber ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlaması için arz talep dengesinin kurulması gerektiğini belirtti.

Salgın sürecinde üretici ve tüketici davranışlarının değişmeye başladığını akataran Menevşe, "Toplam tiacarette e-ticaretin payı yükselmiştir. Normalleşmeyle beraber e-ticaret alışkanlığının gelişerek devam edeceği ve kalıcı hale geleceği bir gerçektir. Bu nedenle işletmelerimiz üretim ve hizmet yelpazelerini dijital ortama taşımalı ve konuda strateji geliştirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Menevşe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bu dönemde, "işletmelerin yaşamasını" hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üyelerden odalara, odalardan TOBB'a, TOBB'dan bakanlara, Cumhurbaşkanına kadar ulaşan bir iletişim ağı kurulmuş ve bu suretle, hükümetimizin aldığı ve alacağı kararlarla firmalar üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, işletme sermayesi desteği sağlanması, piyasa çarklarının dönmesi için nakit akışının tesisi, çek ödemelerine yönelik tedbirlerin alınması, çeşitli sektörlerdeki vergi, SGK ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması, çeşitli kredi paketlerinin açılması sağlandı. Nefes Kredisi için odamız imkanlarını da ortaya koyarak, finansmana erişimde direkt katkımız olmuştur. Nefes Kredisine ilimizden bugüne kadar 603 firma başvurmuş, bunlardan 516'sına toplamda 33 milyon 480 bin 500 TL kredi verilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin...
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akalın Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mete Gazoz Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Adana'da ticaret odası üyesi 516 firma Nefes Kredisi kullandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 11:08:16. #1.14#
title