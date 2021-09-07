Son dakika haberi! Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın, YPG/PKK terör örgütü mensupları ile yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde YPG/PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, 2018 yılında Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, örgüt içerisinde uzun namlulu silahlarla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Sanığın hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, M.Ş'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.Ş, YPG/PKK terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu