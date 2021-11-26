Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 6 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6 zanlının yakalanması için polis ekipleri belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı, adreslerde bez parçaları ve örgütün sözde yayın organı niteliğindeki dergi ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?