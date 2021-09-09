Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, yoğun irtibatlı olduğu PKK/KCK üyeleriyle birçok toplantı yaptığını, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu ve örgüt içerisinde "Umut" kod adını kullandığını belirtti.

Hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunan sanığın PKK adına kentte üniversite çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden savcı, S.K'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık S.K, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Mütalaayı reddediyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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