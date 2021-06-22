Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika gündem haberi... Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz B.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

B.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

B.K'nin, PKK propagandası içeren dergiler sattığı bildirilen iddianamede, sanığın terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı bildirildi.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden B.K, 12 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu