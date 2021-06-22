Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz B.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

B.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

B.K'nin, PKK propagandası içeren dergiler sattığı bildirilen iddianamede, sanığın terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı bildirildi.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden B.K, 12 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Erdoğan: 'Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek...
Erdoğan: "Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek...
Son dakika haberleri: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada iddianameyi oy birliğiyle kabul etti
Son dakika haberleri: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada iddianameyi oy birliğiyle kabul etti
HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi.
HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:40:18. #1.14#

title