Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Adana'nın Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü iş birlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sonucu Seyhan ilçesinde ikamet eden 3 kişinin PKK/KCK propagandası yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon kapsamında 3 zanlıyı gözaltına alan ekipler, 3 cep telefonu, sim kart, flaş bellek ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven