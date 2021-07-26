Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika haber... Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan A.C.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık A.C.S. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında itiraflarına yer verilen tanık İ.K, "A.C.S'yi tanıyorum. Kendisi örgütün Yamaçlı Grubu içerisinde bulunuyordu. Yamaçlı Grubu olarak örgütsel ders ve sohbet yapıyorduk, A.C.S. de bu sohbetlere katılıyordu. A.C.S. Mahmut Özden'e (DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri) yakın olan bir kişidir. A.C.S. bir toplantı sırasında bize Yamaçlı Grubu'nda ağır silahların bulunduğunu söylemişti. Kendisi Yamaçlı Grubu'na ait silahların yerini bilmektedir. Benim cezaevine girdiğim dönemde de A.C.S, DEAŞ adına aktif olarak faaliyet göstermekteydi." ifadelerini kullandı.

A.C.S'nin, terör örgütünün kurduğu sözde mahkemede yer aldığı, örgüt adına gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları bulundurduğu ve dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın olduğu da iddianamede belirtildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu