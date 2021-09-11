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Son dakika haberi: Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde tedbir alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerde bulundu.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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