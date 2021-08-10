Son dakika haberi... Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberi... Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi... Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Hasara neden olan yangınla ilgili evde arama yapan ekipler, kimsenin bulunmadığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada yangının mutfaktaki buzdolabından kaynaklandığını tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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