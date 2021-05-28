Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
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Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "tefecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı ve 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Tefeci operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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