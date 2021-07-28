Son dakika haberi | Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çamlıca Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi | Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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