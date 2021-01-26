Son dakika haberi: Adana'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Adana'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli yakalandı

26.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:50
Son dakika haberi: Adana'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki sikkeleri satmak için müşteri aradıkları ileri sürülen iki şüphelinin bulunduğu otomobili Mustafabeyli Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 sikke bulundu, şüpheliler M.A. ve E.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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