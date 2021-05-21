Son dakika haberi: Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu

Son dakika haberlerine göre ADANA'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çıkar amaçlı kurulan bir suç örgütünün faaliyetlerini tespit etti. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüphelilerin evlerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı sonrası çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın yapan KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci