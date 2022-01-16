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Son dakika haberi... Adana'da sokak hayvanlarına polisten mama desteği

Son dakika haberi... Adana'da sokak hayvanlarına polisten mama desteği
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'da polis ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için mama bıraktı.

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekebileceği bölgelerde belirli noktalara yem bıraktı.

Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri gezen ekipler, gördükleri bir grup köpeği de elleriyle besledi.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi... Adana'da polis ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için mama bıraktı.

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