Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

SAİMBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde Gökhan C'ye (35), kaldırımda beklediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Gökhan C, bacağından yaralandı, ayrıca çevredeki iki araca da kurşun isabet etti.

Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Saimbeyli, Saldırı, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title