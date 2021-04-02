Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre Ö.B. Barbaros Mahallesi 17102 sokakta, Ö.F.H'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Ö.B. çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan Ö.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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