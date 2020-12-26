Son dakika haberi! Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erhan A, merkez Seyhan İlçesi Mestanzade Mahallesi'nde içinde eşi ve babasının olduğu otomobili kullandığı sırada aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen motosikletteki iki kişi tarafından önü kesildi.

Araçtan inen Erhan A ile motosikletteki Furkan S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Furkan S, Erhan A'ya av tüfeğiyle ateş etti.

Başından yaralanan Erhan A, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı, yakınlarda saklandığı metruk bir binada yakalayarak, gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa