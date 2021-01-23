Son dakika haberi! Adana'da seyir halindeki tırda yangın
23.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:21
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Adana-Ankara yolunda 01 BEV 04 plakalı briket yüklü tırın lastiklerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat