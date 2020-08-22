Son dakika haberi | Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
22.08.2020 03:54 | Son Güncelleme: 22.08.2020 03:58
Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - ADANA
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Kaynak: İHA