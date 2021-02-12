Son dakika haberi! Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

12.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:16
Son dakika haberi! Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da 1630 litre sahte ve 111 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 1630 litre sahte ve 111 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1630 litre sahte içki ele geçirdi.

Ekipler, kaçak içki bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı da takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde durdurarak arama yaptı. Aracın ön kısmı ve bagajında 111 şişe kaçak içki bulundu.

Polis, sahte ve kaçak içkilerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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