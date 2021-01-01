Son dakika haberi! Adana'da sahte içki operasyonu
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Son dakika haberi! Adana'da sahte içki operasyonu

01.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:57
Son dakika haberi! Adana'da sahte içki operasyonu

Son dakika haberlerine göre ADANA'da polisin 3 ayrı eve yaptığı baskında 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ADANA'da polisin 3 ayrı eve yaptığı baskında 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 3 ayrı evde sahte içki üretildiğini belirleyerek önceki gün adreslere baskın yaptı. Evlerde arama yapan ekipler, 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki, doluma hazır 150 boş içki şişesi, içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 5 litre içki aroması ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi! Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da sahte içki operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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