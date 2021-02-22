Son dakika haber | Sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi

Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi

100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu

Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var

Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti

En çok korona vakası görülen 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi

İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf

Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da sahte içki üretildiği iddia edilen iki adrese polisin düzenlediği operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki üretildiği iddia edilen iki adrese polisin düzenlediği operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi ve Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1323 litre etil alkol, 990 alkol kiti ve 5 bin etil alkol etiketi ele geçirdi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun