Son dakika haber | Sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haber | Sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi

22.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:34

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da sahte içki üretildiği iddia edilen iki adrese polisin düzenlediği operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki üretildiği iddia edilen iki adrese polisin düzenlediği operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi ve Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1323 litre etil alkol, 990 alkol kiti ve 5 bin etil alkol etiketi ele geçirdi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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