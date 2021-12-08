Son dakika haberi... Adana'da şafakta uyuşturucuya özendirenlere operasyon - Haberler
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Son dakika haberi... Adana'da şafakta uyuşturucuya özendirenlere operasyon

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adana'da şafakta uyuşturucuya özendirenlere operasyon

Son dakika haber: ADANA'da sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendiren paylaşımlar yapan ve daha önce ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA (DHA) - ADANA'da sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendiren paylaşımlar yapan ve daha önce ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu maddeyi özendiren paylaşımlar yapan ve daha önce ele geçirilen uyuşturucu paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 kişiyi deşifre etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. 10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.


- Adana
Son dakika haberi... Adana'da şafakta uyuşturucuya özendirenlere operasyon

Son dakika haberi... Adana'da şafakta uyuşturucuya özendirenlere operasyon

Son dakika haberi... Adana'da şafakta uyuşturucuya özendirenlere operasyon

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Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

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