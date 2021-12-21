Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI - Haberler
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Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 adrese yapılan baskınlarda evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırıldı. Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazılarını gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Son dakika... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU; KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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