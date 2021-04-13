Son dakika haberi | Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu
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Son dakika haberi | Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, özel harekat timleri ilk önce söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri şüpheli kişilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Şüpheliler özel harekat polisleri tarafından ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

-İHA-

Son dakika haberi | Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu
Son dakika haberi | Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:01:59. #1.15#
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