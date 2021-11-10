Son dakika haberi... Adana'da ressam Selmani Baki Kocaispir'in 3'üncü kişisel resim sergisi açıldı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adana'da ressam Selmani Baki Kocaispir'in "Yüzde-yüz desen" isimli resim sergisi açıldı.
ADANA (AA) - Adana'da ressam Selmani Baki Kocaispir'in "Yüzde-yüz desen" isimli resim sergisi açıldı.
Gündoğdu Art Gallery'de açılışı yapılan sergiye sanatseverler ilgi gösterdi.
Serginin açılışına sanatçının yakını Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı.
Sanat yaşamında 3'üncü kişisel sergisini açan Kocaispir'in sergisinde, 40 eser yer alıyor.
Sergi, 1 Aralık'a kadar gezilebilir.