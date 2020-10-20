Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

20.10.2020 04:53 | Son Güncelleme: 20.10.2020 05:12

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AFY 678 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheliler, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakalandı.

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Sadri Alışık Didem Soydan Erdem Tepegöz
Spor Ozan Kabak Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Çocuk Fransa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 05:12:53. #1.15#
title