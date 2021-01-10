Son dakika haberi... Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi... Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

10.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:26
Son dakika haberi... Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Adana'da, otomobille polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da, otomobille polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 3 kişi bulunan 01 AAJ 259 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Kaçan kişiler silahla havaya ateş açması üzerine bölgeye birçok polis araçları sevk edildi.

Otomobille Reşatbey Mahallesi'ne doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, burada aracı bırakarak ara sokaklara doğru dağıldı.

Şüphelileri kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, çevreye şüphelilerce atıldığı değerlendirilen tabancayı aradı.

Yakalanan şüpheliler polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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