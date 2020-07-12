Son dakika haberi | Adana'da polisten "gürültüsüz, huzurlu ve stressiz bir şehir" için korna denetimi
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Son dakika haberi | Adana'da polisten "gürültüsüz, huzurlu ve stressiz bir şehir" için korna denetimi

Son dakika haberleri: Adana'da polis ekipleri, "gürültüsüz, huzurlu ve stressiz bir şehir" için korna denetimi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi | Adana'da polisten
12.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:20

Adana'da polis ekipleri, "gürültüsüz, huzurlu ve stressiz bir şehir" için korna denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, istenmeyen olay ve davranışların yaşanmasının önlenmesi ve "gürültüsüz, huzurlu ve stressiz bir şehir" için kent genelinde denetim gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Trafik Denetleme ile Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri ekipleri, şehrin birçok noktasında gerçekleştirdikleri denetimlerde sürücülere, korna çalmanın acemi sürücüleri strese sokarak kaza yapmalarına yol açabileceğini ve yayaları da zor durumda bırakabileceğini anlattı.

Gürültü ve strese yol açan gereksiz korna çalınmasının önlenmesi için eğitim ve denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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