Son dakika haberi: Adana'da polislerden sokak hayvanlarına mama desteği

Son dakika habere göre Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuş, kedi ve köpekleri beslemek için çalışma başlattı.

Ekipler, park, bahçe, oyun alanı ve sokaklardaki sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Ayrıca, sokak hayvanlarının beslenme alanlarına da mama ve yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun