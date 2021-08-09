Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı
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Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ikazına rağmen kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ikazına rağmen kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde, ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki kişinin sokakta dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine terörle mücadele şubesi ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan özel harekat polisleri ellerinde uzun namlulu silah olan iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan iki kişiyi kovalayan ekipler, şüphelilerden birini iki katlı bir evin damında yakaladı, diğeri ise kaçtı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğini evin damında buldu.

Gözaltına alınan şüpheli M.S. polis merkezine götürüldü.

Polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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