Son dakika haberi: Adana'da polis uygulamalarında aranan 144 kişi yakalandı Son dakika gündem haberine göre Adana'da polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimlerde aranan 144 kişi yakalandı, ruhsatsız 41 silah ve bir kılıcın yanı sıra çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimlerde aranan 144 kişi yakalandı, ruhsatsız 41 silah ve bir kılıcın yanı sıra çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 16-22 Ağustos'ta kent genelinde uygulamalar yaptı.

Ekipler, denetimlerde çeşitli suçlardan arandığını tespit ettiği 144 kişiyi gözaltına aldı. Araç ve iş yerlerinde, ruhsatsız 16 tabanca, 21 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, kılıç, 35 bıçak ve 32 muşta ele geçirildi.

Denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil, 13 motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 12 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA