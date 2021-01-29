Son dakika haberi | Adana'da polis, üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

Gelen son dakika haberine göre Adana'da, resmi üniformasının montunu sokakta üşüdüğünü fark ettiği zihinsel engelli çocuğa veren polis, takdir topladı.

Adana'da, resmi üniformasının montunu sokakta üşüdüğünü fark ettiği zihinsel engelli çocuğa veren polis, takdir topladı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde denetim yapan trafik polislerinin yanına zihinsel engelli çocuk bisikletiyle geldi.

Trafik polisi Ramazan Yıldırım, üşüdüğünü fark ettiği ve konuşma yetisi olmayan zihinsel engelli çocuğa resmi üniformasının montunu giydirdi.

Yıldırım, bu sırada da durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, yardımcı olmak için çocuğu ekip aracına alıp şube müdürlüğüne götürdü.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, trafik polisinin davranışı takdir topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu