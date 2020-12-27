Son dakika haberi | Adana'da polis, sokak hayvanları için mama bıraktı
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Son dakika haberi | Adana'da polis, sokak hayvanları için mama bıraktı

27.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:32
Son dakika haberi | Adana'da polis, sokak hayvanları için mama bıraktı

Son dakika haber: Adana'da polis, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

Adana'da polis, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarına yönelik mama desteğini sürdürdü.

Ekipler, sokaklardaki kedi ve köpeklere ulaşarak elleriyle besledi.

Sokak hayvanlarıyla bir süre yakından ilgilenen ekipler daha sonra kentin farklı noktalarına mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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