Son dakika haber: Polis, öğrencileri internetten dijital güvenlik konusunda bilgilendirdi
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Son dakika haber: Polis, öğrencileri internetten dijital güvenlik konusunda bilgilendirdi

18.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:22

Son dakika gündem haberi... Adana'da polis, çevrimiçi platformda bir araya geldiği öğrencilere dijital güvenlik konusunda bilgilendirmede bulundu.

Adana'da polis, çevrimiçi platformda bir araya geldiği öğrencilere dijital güvenlik konusunda bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle on-line uygulamayla öğrencilerle buluştu.

Alanında uzman polisler, öğrencilere dijital güvenlik, internet kullanımı ve sosyal medya uygulamaları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Öğrencilere, internetteki zararlı içerikler ve buna karşı alınabilecek önlemlerle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Son dakika haber: Polis, öğrencileri internetten dijital güvenlik konusunda bilgilendirdi
Son dakika haber: Polis, öğrencileri internetten dijital güvenlik konusunda bilgilendirdi
Son dakika haber: Polis, öğrencileri internetten dijital güvenlik konusunda bilgilendirdi
Son dakika haber: Polis, öğrencileri internetten dijital güvenlik konusunda bilgilendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:22:13. #1.15#
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