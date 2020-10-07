Adana'da polis ekipleri denetim yaptı
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Adana'da polis ekipleri denetim yaptı

07.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:52

Adana şehir merkezinde polis ekipleri denetim yaptı.

Adana şehir merkezinde polis ekipleri denetim yaptı.

Denetimlere İl Emniyet Müdürlüğüne bağıl Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Çevik Kuvvet ile Trafik Denetleme Şubesi ekipleri katıldı.

Kentin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Bazı araçlar da durdurularak incelendi.

Adana'da polis ekipleri denetim yaptı
Adana'da polis ekipleri denetim yaptı
Adana'da polis ekipleri denetim yaptı
Adana'da polis ekipleri denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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