Son dakika haberi | Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 54 silah ele geçirildi
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Son dakika haberi | Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 54 silah ele geçirildi

Son dakika haberi | Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 54 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 34 tabanca, 13 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 34 tabanca, 13 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 21-27 Haziran tarihlerinde kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 34 tabanca, 13 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca, bunlara ait 284 mermi ve 40 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca otomobil, elektrikli bisiklet ve 6 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 281 kişi yakalandı.

Kumar oynatıldığı belirlenen 9 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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