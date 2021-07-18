Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
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Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Ö.Ö. idaresindeki 01 ABK 332 plakalı otomobil ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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