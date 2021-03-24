Otomobilin altında kalan çocuğun kurtulması kamerada
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Otomobilin altında kalan çocuğun kurtulması kamerada

24.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:19

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuğun hafif yaralı olarak kurtulması kameraya yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuğun hafif yaralı olarak kurtulması kameraya yansıdı.

Yenibey Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokakta geri manevra yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Bakur'a çarptı.

Olayı fark eden vatandaşlar sürücüyü uyarıp durmasını sağladıkları aracın altında kalan çocuğu çıkardı.

Kazada sadece burnu kanayan çocuk olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin altında kalan çocuğun kurtulması kamerada
Otomobilin altında kalan çocuğun kurtulması kamerada
Otomobilin altında kalan çocuğun kurtulması kamerada
Otomobilin altında kalan çocuğun kurtulması kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı

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