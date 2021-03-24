Otomobilin altında kalan çocuğun kurtulması kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuğun hafif yaralı olarak kurtulması kameraya yansıdı.

Yenibey Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokakta geri manevra yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Bakur'a çarptı.

Olayı fark eden vatandaşlar sürücüyü uyarıp durmasını sağladıkları aracın altında kalan çocuğu çıkardı.

Kazada sadece burnu kanayan çocuk olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı