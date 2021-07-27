Adana'da orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da orman yangını Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.

Adana'da orman yangını

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam'a bağlı Mustafalar mevkiinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına, karadan ve havadan 3 helikopter ve 1 uçak ile müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayrılığı kabullenemeyen eşi elektrik süpürgesiyle dövdü! Şimdi ise kocasının sevgilisi tarafından tehdit ediliyor
Ayrılığı kabullenemeyen eşi elektrik süpürgesiyle dövdü! Şimdi ise kocasının sevgilisi tarafından tehdit ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ali İhsan Su Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Fatma Girik Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:36:55. #1.15#

title