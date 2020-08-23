Son dakika haberi | Adana'da orman yangını Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale ediliyor. Ekiplerin, alevleri söndürmek için karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde Numan Dağlı'ya ait yaklaşık 5 dönümlük bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı İtfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Kaynak: AA