Son dakika haberi: Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
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Son dakika haberi: Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 25 yükseldi.

Son dakika haberi: Adana'da organize suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
18.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:38

Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 25 yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliye ait yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 35 adrese baskın düzenledi.

Ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girerken uzun namlulu silahlı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde ve evlerin damında önlem aldı.

Ekipler, baskın yapılan yerlerde yaptıkları aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 8 şarjör, bir el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 22 şarjör, 363 adet çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 adet 7,62 çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirdi

Ekipler ayrıca 79,71 gram eroinin yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde buldu.

Operasyon kapsamında aranan iki zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e çıktı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Eren Bozkurt
Eren Bozkurt
AA Editörü
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