Son dakika haberi... Adana'da ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla alan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi
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Son dakika haberi... Adana'da ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla alan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi

13.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:09
Son dakika haberi... Adana'da ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla alan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi

Bir son dakika haberine göre Adana'da, ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı iddiasıyla tutuklanan koca hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı iddiasıyla tutuklanan koca hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuklanan Gökhan T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlının, uyuşturucu satın alıp kullanmak için para istediği eşi S.T'nin bunu kabul etmediği ve kendisine direndiği belirtildi.

Gökhan T'nin, karısını öldürmekle tehdit ettiği anlatılan iddianamede, zanlının, karısının elindeki parayı zorla aldığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki S.T, kocasından şikayetçi olduğunu bildirerek, "Kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Olay günü uyuşturucu almak için benden para istedi. Paramın olmadığını kocama söylememe rağmen 'Para vermezsen seni öldürürüm.' diyerek beni tehdit etti. Olay günü zorla parayı elimden aldı." ifadelerini kullandı.

Gökhan T'nin benzer suçlardan sabıkası olduğuna dikkati çekilen iddianamede, zanlının "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu Gökhan T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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