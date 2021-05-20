Son dakika haberi: Adana'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Adana'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Adana'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre,17 Mayıs'ta Pekmezci Mahallesi'nde Hüseyin Sarız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan sürücü Hüseyin Sarız, Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

3 gün yaşam mücadelesi veren Sarız hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki Filistinli daha hayatını kaybetti
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Hakan Arslan Josef De Souza Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Adana'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 22:02:03. #1.14#

title