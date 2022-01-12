Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da minibüsün çarptığı yaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
ADANA (AA) - Adana'da minibüsün çarptığı yaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FY 8247 plakalı minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Üçok Damgalı Höyüğü yolunda yaya olarak ilerleyen Nihat Sepki'ye çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sepki'nin öldüğünü tespit etti.
Kaza yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmasının ardından Sepki'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.