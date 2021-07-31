Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
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Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü

Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 RU 709 plakalı otomobil ile Halil K. idaresindeki 01 AEG 645 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Osman (55), Hatice (50), Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu (16) yaşamını yitirdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Halil K, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin, yakınlarının Kozan'daki düğününe gittiği öğrenildi.

Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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