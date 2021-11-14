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Son dakika haberi... Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika haberler: Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

ADANA (AA) - Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olası bir afet durumunda yolcuların ve yaralıların tahliyesine yönelik 100'e yakın personelin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Metroda çıkabilecek bir yangının simüle edildiği tatbikatta, vatmanın acil durum alarmı vermesiyle ekiplerin müdahalesine olanak tanımak için elektrikler kesildi ve topraklama gerçekleştirildi.

Tünelde olası duman birikmesini yansıtmak için yapay sis kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatta, fanlar çalıştırıldı, acil durum telefon hatları kullanıldı ve ışıklandırma devreye girdi.

Senaryo gereği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince yaralı kurtarılanlar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Son dakika haberi... Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Adana'da metroda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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