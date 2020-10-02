Son dakika haberi: Adana'da market çalışanı kadını öldüren zanlı yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi: Adana'da market çalışanı kadını öldüren zanlı yaşamını yitirdi

02.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:35
Son dakika haberi: Adana'da market çalışanı kadını öldüren zanlı yaşamını yitirdi

Son dakika haberler... Adana'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran market çalışanı kadını dün iş yerinde tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran market çalışanı kadını dün iş yerinde tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki markette çalışan bir çocuk annesi Tuğba Keleş'i (35) dün tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Erdoğan Küpeli (46), tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Küpeli'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Erdoğan Küpeli, kendisine rahatsızlık verdiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran bir çocuk annesi Keleş'i dün iş yerinde tabancayla ağır yaralamış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı, aynı tabancayla intihar girişiminde bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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