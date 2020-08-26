Son dakika haberi... Adana'da lokantaya ateş açıp kaçan iki şüpheli, tedavi için hastaneye gidince yakalandı Son dakika haberleri: Adana'da bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açıp kaçarken motosikletle kaza yapan iki şüpheli, tedavi için hastaneye gidince yakalandı.

Adana'da bir lokantaya pompalı tüfekle ateş açıp kaçarken motosikletle kaza yapan iki şüpheli, tedavi için hastaneye gidince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki Adana'nın yöresel tatlarından şırdan satan bir lokantaya gelen iki kişi, pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Motosikletle ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, 01 BIH 34 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Şüpheliler, kaza yerinden yaya olarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, bacaklarının kırık olduğu tespit edilen şüphelilerden birinin özel hastanede diğerinin ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA